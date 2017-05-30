Болельщики "Зенита" признали Кришито лучшим игроком мая

Болельщики "Зенита" признали защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито лучшим игроком мая, информирует пресс-служба петербуржцев. В этом месяце 30-летний итальянец принял участие в пяти матчах, отыграв в них без замен.
На втором месте расположился защитник Игорь Смольников, третье занял нападающий Артем Дзюба.
Напомним, что данная награда стала для Кришито второй за сезон - лучшим игроком месяца он также становился в марте.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-30-domeniko-krishito-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-maya.htm