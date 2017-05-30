Болельщики "Зенита" признали Кришито лучшим игроком мая

Болельщики "Зенита" признали защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито лучшим игроком мая, информирует пресс-служба петербуржцев. В этом месяце 30-летний итальянец принял участие в пяти матчах, отыграв в них без замен.

На втором месте расположился защитник Игорь Смольников, третье занял нападающий Артем Дзюба.

Напомним, что данная награда стала для Кришито второй за сезон - лучшим игроком месяца он также становился в марте.