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Болельщики "Зенита" признали Кришито лучшим игроком мая

Болельщики "Зенита" признали защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито лучшим игроком мая, информирует пресс-служба петербуржцев. В этом месяце 30-летний итальянец принял участие в пяти матчах, отыграв в них без замен.

На втором месте расположился защитник Игорь Смольников, третье занял нападающий Артем Дзюба.

Напомним, что данная награда стала для Кришито второй за сезон - лучшим игроком месяца он также становился в марте.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-05-30-domeniko-krishito-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-maya.htm

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