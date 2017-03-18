17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Зенита" отправили телевизоры Будогосскому и Турбину

0
0
0
0
5

Как стало известно "СЭ" сегодня болельщики "Зенита" отправили в Москву на адрес РФС два больших современных телевизора предназначенных для руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина.

Напомним, идея подобной акции родилась у болельщиков "Зенита" после матча 19-го тура "Амкар""Зенит" в котором Турбин принял ряд спорных решений. 

В акции приняли участие как "вираж" так и центральные сектора "Петровского". По данным корреспондента "СЭ" в Москву телевизоры должны прибыть через 2-3 дня. (Сергей ЦИММЕРМАН)

0
0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

serzheo____ о дури своей, пацан! Если подрастёшь - пожалеешь!

18:22

marksan

Бомжи оказались большими свиньями чем свиньи московские?

18:20

Долой марионеток-макларенеток

Кстати, дурачки-меценаты в курсе - сегодня тот грозный "Амкар" обыграла "Томь"?)))

17:35

serzheo

Нормально Будок? Не стыдно? )) Хотя о чем это я? ...

17:33

Долой марионеток-макларенеток

Могу только поздравить ЭТИХ своих земляков (отправителей, конечно))). Поскольку они - полные дебилы.

17:32

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ