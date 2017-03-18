Болельщики "Зенита" отправили телевизоры Будогосскому и Турбину

Как стало известно "СЭ" сегодня болельщики "Зенита" отправили в Москву на адрес РФС два больших современных телевизора предназначенных для руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина.
Напомним, идея подобной акции родилась у болельщиков "Зенита" после матча 19-го тура "Амкар" – "Зенит" в котором Турбин принял ряд спорных решений.
В акции приняли участие как "вираж" так и центральные сектора "Петровского". По данным корреспондента "СЭ" в Москву телевизоры должны прибыть через 2-3 дня. (Сергей ЦИММЕРМАН)
marksan
serzheo____ о дури своей, пацан! Если подрастёшь - пожалеешь!
18:22
marksan
Бомжи оказались большими свиньями чем свиньи московские?
18:20
Долой марионеток-макларенеток
Кстати, дурачки-меценаты в курсе - сегодня тот грозный "Амкар" обыграла "Томь"?)))
17:35
serzheo
Нормально Будок? Не стыдно? )) Хотя о чем это я? ...
17:33
Долой марионеток-макларенеток
Могу только поздравить ЭТИХ своих земляков (отправителей, конечно))). Поскольку они - полные дебилы.
17:32