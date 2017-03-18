Болельщики "Зенита" отправили телевизоры Будогосскому и Турбину

Как стало известно "СЭ" сегодня болельщики "Зенита" отправили в Москву на адрес РФС два больших современных телевизора предназначенных для руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина.

Напомним, идея подобной акции родилась у болельщиков "Зенита" после матча 19-го тура "Амкар" – "Зенит" в котором Турбин принял ряд спорных решений.

В акции приняли участие как "вираж" так и центральные сектора "Петровского". По данным корреспондента "СЭ" в Москву телевизоры должны прибыть через 2-3 дня. (Сергей ЦИММЕРМАН)