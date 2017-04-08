19:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Зенита": "Нас не сломить, не запугать. Мы будем жить и побеждать"

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Болельщики "Зенита" подготовили баннер к матчу 22-го тура чемпионата России против "Анжи". Эта встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

3 апреля на перегоне между станциями в вагоне произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

"Нас не сломить, не запугать. Мы будем жить и побеждать", - гласит баннер.

Трансляция матча "Зенит" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Баннер очень двусмысленен!

19:30

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