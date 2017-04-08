Болельщики "Зенита": "Нас не сломить, не запугать. Мы будем жить и побеждать"

Болельщики "Зенита" подготовили баннер к матчу 22-го тура чемпионата России против "Анжи". Эта встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

3 апреля на перегоне между станциями в вагоне произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

"Нас не сломить, не запугать. Мы будем жить и побеждать", - гласит баннер.

Баннер "виража". Первые 13 минут фанаты будут молчать в память о погибших при взрыве в метро. pic.twitter.com/TNzVwWqIje – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 8 апреля 2017 г.

Трансляция матча "Зенит" – "Анжи"