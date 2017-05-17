Болельщики "Спартака" заполнили все поле "Открытия Арены"

Поле "Открытие Арены" через мгновения после финального свистка. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, "СЭ"

Сразу после финального свистка матча 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" (3:0) болельщики красно-белых заполнили все поле "Открытия Арены" и сломали ворота.

После игры "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!