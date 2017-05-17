Болельщики "Спартака" заполнили все поле "Открытия Арены"

Сразу после финального свистка матча 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" (3:0) болельщики красно-белых заполнили все поле "Открытия Арены" и сломали ворота.
После игры "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.
Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!
Jean4
Комедия положений, болельщики Спартака не позволяют сейчас вручить чемпионский кубок игрокам Спартака. =)))
21:37
qwe20
шикарное празднование. как и весь сезон у Спартака!
21:32
Спартач и че?
Хорошо бы никто не пострадал в пылу торжеств.
21:31