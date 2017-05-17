21:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" заполнили все поле "Открытия Арены"

Поле "Открытие Арены" через мгновения после финального свистка. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, "СЭ"
Поле "Открытие Арены" через мгновения после финального свистка. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, "СЭ"
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Сразу после финального свистка матча 29-го тура чемпионата России "Спартак""Терек" (3:0) болельщики красно-белых заполнили все поле "Открытия Арены" и сломали ворота.

После игры "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" // 
ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Комедия положений, болельщики Спартака не позволяют сейчас вручить чемпионский кубок игрокам Спартака. =)))

21:37

qwe20

шикарное празднование. как и весь сезон у Спартака!

21:32

Спартач и че?

Хорошо бы никто не пострадал в пылу торжеств.

21:31