20:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" встретили Карреру овациями

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Болельщики "Спартака" встретили овациями главного тренера команды после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Итальянец раздал автографы всем желающим. Один из болельщиков посоветовал дать Каррере шапку, чтобы он не замерз.

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Перехожу на итальянское!))))))

20:23

zega

КАРРЕРА МОЛОДЕЦ!

20:19

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