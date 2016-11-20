Болельщики "Спартака" встретили Карреру овациями

Болельщики "Спартака" встретили овациями главного тренера команды после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Итальянец раздал автографы всем желающим. Один из болельщиков посоветовал дать Каррере шапку, чтобы он не замерз.

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России