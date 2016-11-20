Болельщики "Спартака" встретили Карреру овациями

Болельщики "Спартака" встретили овациями главного тренера команды после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Итальянец раздал автографы всем желающим. Один из болельщиков посоветовал дать Каррере шапку, чтобы он не замерз.
"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России
Сотни болельщиков #Спартак готовы качать Массимо Карреру на руках. pic.twitter.com/dgJYYU86XI– Сергей Астахов (@SAstahov) 20 ноября 2016 г.
"Наденьте Каррере шапку, не бережете его!" pic.twitter.com/sr8dHEzCVy– Филипп Папенков (@PippoGranato) 20 ноября 2016 г.
merniloskut
Перехожу на итальянское!))))))
20:23
zega
КАРРЕРА МОЛОДЕЦ!
20:19