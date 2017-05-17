22:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" показали второй результат в истории

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Суммарная домашняя посещаемость "Спартака" по итогам чемпионского сезона составила 491 404 зрителя, что составляет в среднем около 32 760 зрителей за игру. Это второй результат в истории - рекорд принадлежит владикавказской "Алании", в сезоне-1995 которую поддерживали в среднем 35 047 зрителей. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" // 
ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Лед

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merniloskut

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