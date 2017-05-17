Болельщики "Спартака" показали второй результат в истории

Суммарная домашняя посещаемость "Спартака" по итогам чемпионского сезона составила 491 404 зрителя, что составляет в среднем около 32 760 зрителей за игру. Это второй результат в истории - рекорд принадлежит владикавказской "Алании", в сезоне-1995 которую поддерживали в среднем 35 047 зрителей. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!