Болельщики "Спартака" поддержали проект раздельного сбора мусора на "Открытие Арене"

Болельщики "Спартака" положительно оценили проект раздельного сбора отходов на "Открытие Арене", сообщает ТАСС. Данный проект является частью стратегии, разработанной ФИФА и оргкомитетом "Россия-2018". В будущем планируется внедрить его на всех четырех аренах Кубка конфедераций-2017.

- Мы специально реализовывали проект на Восточной трибуне, куда болельщики приходят семьями, - сказал руководитель управления по уборке и управлению отходами оргкомитета Андрей Абраменко. - Дети были в восторге, потому что для них это было событие - не просто серый бак в стороне, а разные цвета, все это превратилось в игру. Нам показалось, что молодому поколению это интересно, и потом они подталкивают родителей тоже об этом задуматься. Наверное, это основное достижение, оно важнее каких-то цифр.

Спартаковские болельщики восприняли этот проект как минимум без негатива. "Спартак" решил действовать более детально - отдельно собирать алюминиевую банку, пластиковую бутылку, бумагу и общие отходы. Нам показалось, что для людей это немного сложно. Все-таки основная задача пришедшего на футбол - быстро что-то купить перекусить, посмотреть игру и уйти, а не думать, какой отход и куда класть. Этот опыт дал нам возможность понять, что нужно всего два потока - перерабатываемый и неперерабатываемый.