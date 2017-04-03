Болельщики "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией в Санкт-Петербурге

В связи с трагическими событиями в петербургском метро, болельщики "Спартака" отказались от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает fratria.ru. Первые 5 минут встречи поклонники красно-белых проведут в тишине.
Встреча "Спартак" – "Оренбург" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://fratria.ru/news/2017/04/03/segodnya__bez_vizualnojj_podderzhki/
Айртон)
Отменять визуальную поддержку не нужно было!) Надеюсь это решение не Спартака, а продавили сверху!
17:16
blue-white!
Молодцы, не ожидал. Мои соболезнования всем Россиянам!
17:13
jаhlexx
А в это время Макаревич не собирается отменять сегодняшний концерт в Питере.
17:07
Promesov
Клубные пристрастия это одно, а такие трагедии это общее. Правильное решение от Фратрии и других движений. Мои соболезнования всем родным и близким.
17:06
майор99
Болельщикам "Спартака" СПАСИБО от Питерских. Мы можем бескомпромисно воевать на футбольных полях, но в нормальной жизни мы должны быть едины и противостоять терроризму во всех его проявлениях.
17:04
СпартакСпартак
Смерть Бородатым Шайтанам и Бандеровской сволочи !! Кто бы не сделал этот чудовищный терракт, а он (они) за это ответит (ят) !!!!! .....и не только они, а все их сподвижники и приспешники. От карающего меча наших силовых структур ещё никто не ушёл - ни разу !!!!! Всем воздастся за это горе нашим Питерским людям !!!!
17:01
Exsorsist
Мы можем сколько угодно троллить друг друга в футболе, как болельщики разных клубов. Но такие ужасные события - это наше общее горе. Выражаю глубокое соболезнование всем питерцам в связи с этой трагедией. Вся страна с вами!
16:58
СпартакСпартак
Зато припоминается как в Питере люди в адрес Льва Ивановича Яшина высказывались :(((( А мы будем на зло Добром отвечать !! Терроризму НЕТ !! Скорбим Питерцы вместе с Вами !!
16:56
lokofanat
В такие моменты вообще не может быть клубных разногласий. Мы все люди прежде всего. Соболезную питерцам!
16:53
Ю.Ю.
Достойно!
16:48
Зенька
Спасибо Спартачи!
16:43
эдпитер
Молодцы.Всегда нужно оставаться ЛЮДЬМИ. В конце концов, футбол-это не вся жизнь
16:43
parallich
Кем бы они не были, спартачи, но больше все таки ЛЮДИ....
16:39