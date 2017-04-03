16:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией в Санкт-Петербурге

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В связи с трагическими событиями в петербургском метро, болельщики "Спартака" отказались от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает fratria.ru. Первые 5 минут встречи поклонники красно-белых проведут в тишине.

Встреча "Спартак" – "Оренбург" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург"

Дополнительная информация

http://fratria.ru/news/2017/04/03/segodnya__bez_vizualnojj_podderzhki/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Айртон)

Отменять визуальную поддержку не нужно было!) Надеюсь это решение не Спартака, а продавили сверху!

17:16

blue-white!

Молодцы, не ожидал. Мои соболезнования всем Россиянам!

17:13

jаhlexx

А в это время Макаревич не собирается отменять сегодняшний концерт в Питере.

17:07

Promesov

Клубные пристрастия это одно, а такие трагедии это общее. Правильное решение от Фратрии и других движений. Мои соболезнования всем родным и близким.

17:06

майор99

Болельщикам "Спартака" СПАСИБО от Питерских. Мы можем бескомпромисно воевать на футбольных полях, но в нормальной жизни мы должны быть едины и противостоять терроризму во всех его проявлениях.

17:04

СпартакСпартак

Смерть Бородатым Шайтанам и Бандеровской сволочи !! Кто бы не сделал этот чудовищный терракт, а он (они) за это ответит (ят) !!!!! .....и не только они, а все их сподвижники и приспешники. От карающего меча наших силовых структур ещё никто не ушёл - ни разу !!!!! Всем воздастся за это горе нашим Питерским людям !!!!

17:01

Exsorsist

Мы можем сколько угодно троллить друг друга в футболе, как болельщики разных клубов. Но такие ужасные события - это наше общее горе. Выражаю глубокое соболезнование всем питерцам в связи с этой трагедией. Вся страна с вами!

16:58

СпартакСпартак

Зато припоминается как в Питере люди в адрес Льва Ивановича Яшина высказывались :(((( А мы будем на зло Добром отвечать !! Терроризму НЕТ !! Скорбим Питерцы вместе с Вами !!

16:56

lokofanat

В такие моменты вообще не может быть клубных разногласий. Мы все люди прежде всего. Соболезную питерцам!

16:53

Ю.Ю.

Достойно!

16:48

Зенька

Спасибо Спартачи!

16:43

эдпитер

Молодцы.Всегда нужно оставаться ЛЮДЬМИ. В конце концов, футбол-это не вся жизнь

16:43

parallich

Кем бы они не были, спартачи, но больше все таки ЛЮДИ....

16:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ