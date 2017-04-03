Болельщики "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией в Санкт-Петербурге

В связи с трагическими событиями в петербургском метро, болельщики "Спартака" отказались от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает fratria.ru. Первые 5 минут встречи поклонники красно-белых проведут в тишине.

Встреча "Спартак" – "Оренбург" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург"