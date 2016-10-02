Болельщики "Спартака" оскорбляют Дзюбу перед матчем с "Зенитом"

Болельщики "Спартака" идут на стадион "Петровский", на котором состоится матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом", распевая оскорбительные речевки. Оскорбление на мотив известной кричалки петербуржцев адресовано нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе. Напомним, встреча начнется в 16.30 по московскому времени. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"