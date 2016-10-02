Болельщики "Спартака" оскорбляют Дзюбу перед матчем с "Зенитом"

Болельщики "Спартака" идут на стадион "Петровский", на котором состоится матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом", распевая оскорбительные речевки. Оскорбление на мотив известной кричалки петербуржцев адресовано нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе. Напомним, встреча начнется в 16.30 по московскому времени. (Сергей ЦИММЕРМАН)
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Jean4
strazh2007 Хочешь сказать зря Зенит пригласил к себе Дзюбу?
16:24
strazh2007
Пригласишь свинью в дом, а она и ведёт себя, как свинья!))
16:09
Gogy
Разозлят Буратину,накладет он им полную кашелку
16:04
Obl2007
Ну , блин , прям суперновость какая ...Бомжи оскорблены ....)))
16:04
Promesov
:))
15:56