15:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" оскорбляют Дзюбу перед матчем с "Зенитом"

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Болельщики "Спартака" идут на стадион "Петровский", на котором состоится матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом", распевая оскорбительные речевки. Оскорбление на мотив известной кричалки петербуржцев адресовано нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе. Напомним, встреча начнется в 16.30 по московскому времени. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Как закончится матч "Зенит" - "Спартак"?
Победой "Зенита"
54.6%
Результативной ничьей
14.7%
Нулевой ничьей
1.5%
Победой "Спартака"
29.3%
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

strazh2007 Хочешь сказать зря Зенит пригласил к себе Дзюбу?

16:24

strazh2007

Пригласишь свинью в дом, а она и ведёт себя, как свинья!))

16:09

Gogy

Разозлят Буратину,накладет он им полную кашелку

16:04

Obl2007

Ну , блин , прям суперновость какая ...Бомжи оскорблены ....)))

16:04

Promesov

:))

15:56

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