Болельщики "Спартака" не планируют выбегать на поле в Туле. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" не планируют выбегать на поле в Туле

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Генеральный директор по безопасности "Арсенала" Виталий Родионов отметил, что клуб привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака". Родионов отметил, что город с нетерпением ждет предстоящего матча.

– На матче против "Спартака" наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов, – цитирует ТАСС Родионова. – Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками "Спартака", они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе.

Игра "Арсенал" – "Спартак" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4265624

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Очень плохой мальчик

Кому там праздновать,Спартак туда второй состав пришлет.

14:16

цскамакс

а че нет? травы пожрут

13:59

баламошка

А надо бы!

13:56

aech_63

Пральна!. Мирные жители Тулы могут и не понять, что этот сброд захочет сделать

13:40