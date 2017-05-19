Болельщики "Спартака" не планируют выбегать на поле в Туле

Генеральный директор по безопасности "Арсенала" Виталий Родионов отметил, что клуб привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака". Родионов отметил, что город с нетерпением ждет предстоящего матча.

– На матче против "Спартака" наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов, – цитирует ТАСС Родионова. – Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками "Спартака", они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе.

Игра "Арсенал" – "Спартак" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.