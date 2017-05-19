Болельщики "Спартака" не планируют выбегать на поле в Туле

Генеральный директор по безопасности "Арсенала" Виталий Родионов отметил, что клуб привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака". Родионов отметил, что город с нетерпением ждет предстоящего матча.
– На матче против "Спартака" наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов, – цитирует ТАСС Родионова. – Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками "Спартака", они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе.
Игра "Арсенал" – "Спартак" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Очень плохой мальчик
Кому там праздновать,Спартак туда второй состав пришлет.
14:16
цскамакс
а че нет? травы пожрут
13:59
баламошка
А надо бы!
13:56
aech_63
Пральна!. Мирные жители Тулы могут и не понять, что этот сброд захочет сделать
13:40