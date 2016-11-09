Болельщики признали Анюкова лучшим игроком "Зенита" в октябре

Защитник Александр Анюков признан болельщиками "Зенита" лучшим футболистом клуба по итогам октября, сообщает официальный сайт питерской команды. По итогам голосования Анюков опередил полузащитников Жулиану и Акселя Витселя.

В общей сложности защитник провел в составе сине-бело-голубых 378 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 26 результативных передач.