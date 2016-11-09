Болельщики признали Анюкова лучшим игроком "Зенита" в октябре

Защитник Александр Анюков признан болельщиками "Зенита" лучшим футболистом клуба по итогам октября, сообщает официальный сайт питерской команды. По итогам голосования Анюков опередил полузащитников Жулиану и Акселя Витселя.
В общей сложности защитник провел в составе сине-бело-голубых 378 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 26 результативных передач.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/11/09/aleksandr-anyukov-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-oktyabrya/
Slim Taller
Просто умора! А на второе место нужно Сашу Кержакова поставить.Он хорошо смеялся на скамейке.Оборона такая дырявая благодаря Анюкову.А уж как Бериша из него клоуна сделал?!
15:19
shpasic
вот почему он в ноябре с Тереком косяцить стал - отметил хорошо)
15:04