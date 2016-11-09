14:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики признали Анюкова лучшим игроком "Зенита" в октябре

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Защитник Александр Анюков признан болельщиками "Зенита" лучшим футболистом клуба по итогам октября, сообщает официальный сайт питерской команды. По итогам голосования Анюков опередил полузащитников Жулиану и Акселя Витселя.

В общей сложности защитник провел в составе сине-бело-голубых 378 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 26 результативных передач.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/11/09/aleksandr-anyukov-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-oktyabrya/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Просто умора! А на второе место нужно Сашу Кержакова поставить.Он хорошо смеялся на скамейке.Оборона такая дырявая благодаря Анюкову.А уж как Бериша из него клоуна сделал?!

15:19

shpasic

вот почему он в ноябре с Тереком косяцить стал - отметил хорошо)

15:04

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