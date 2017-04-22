Болельщики освистали Луческу и Кокорина

Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург".

Как сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ, болельщики петербургского клуба освистали главного тренера команды Мирчу Луческу и форварда Александра Кокорина при объявлении состава. Отметим, что на сегодняшнем матче диктором работает заслуженный артист России Михаил Боярский.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.