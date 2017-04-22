14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики освистали Луческу и Кокорина

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Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург".

Как сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ, болельщики петербургского клуба освистали главного тренера команды Мирчу Луческу и форварда Александра Кокорина при объявлении состава. Отметим, что на сегодняшнем матче диктором работает заслуженный артист России Михаил Боярский.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ivan200278

Работая диктором на Зенит-Урал получит народного :)

15:04

П_о_в_а_р

ЗА ШО??? Вы сначала добейтесь...

14:32

Ботаникум

Jon976 ---- "Народная" у него ШЛЯПА!!!!!

14:26

Jon976

А что, Боярский даже не народный?

14:05