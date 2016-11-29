Болельщики "Крыльев": "Оснований для переноса матча со "Спартаком" нет"

Болельщики "Крыльев Советов" обратились с открытым письмом к РФС и РФПЛ в связи с информацией о возможном переносе матча 16-го тура против "Спартака" в другой город или на весеннюю часть чемпионата. Встреча намечена на 1 декабря в Самаре. По прогнозу, в этот день в городе ожидается -9 градусов по Цельсию. Фанаты самарской команды настаивают на том, что основания для переноса этого поединка нет.

"Из официальных источников болельщикам ФК "Крылья Советов" стало известно, что ФК "Спартак" (Москва) предложил перенести матч между нашими командами, проведение которого запланировано календарем в Самаре 1 декабря 2016 г. и дата эта была одобрена клубами более трех месяцев назад. Как вдруг, за несколько дней до матча, появился некий информационный фон, который драматизирует обстановку, создавая картину, отличную от реальности. И, как представляется, призван оказать давление на лиц, от которых зависит окончательное решение по времени и месту проведения матча.

Обращаем внимание, что в свое время переход на систему "осень – весна", равно как и календарь соревнований на 2016-2017 гг., утверждался руководителями российского футбола и должен был учитывать климатические особенности каждого региона нашей необъятной страны. При формировании календаря не было секретом, что Российская Федерация простирается от субтропиков до арктических зон.

Теперь же мы считаем необходимым уважать свои же решения и не допускать переносов матчей в отсутствие исключительных обстоятельств. Полагаю обязательным распространять принципы равенства участников соревнований на каждую из команд российского футбола и не допускать дискриминацию в зависимости от занимаемого места, финансового положения и т. д.

В прошедшее воскресенье футболисты ФК "Томь" и ФК "Крылья Советов", невзирая на погодные условия, вышли на поле, показав привлекательный и зрелищный футбол, и как результат несколько игроков этого матча оказались в списках лучших игроков тура по версиям различных спортивных ресурсов.

В день игры между "Крыльями" и "Спартаком" в нашем регионе снегопад синоптиками не прогнозируется ни в коей мере. Согласно прогнозу погоды на время матча в Самаре по разным оценкам ожидается около минус 5-7 градусов, что в соответствии с регламентом не является основанием для отмены встречи. Например, легендарная встреча Лиги чемпионов "Спартак" - Арсенал" проводилась в менее комфортных условиях, что не помешало собрать более 70 000 зрителей и провести командам потрясающий матч. Искажение информации и ссылка на мифические "минус 19" являются лишь предлогом для лишения самарцев преимущества своего поля, которым тот же "Спартак" в первом круге сполна воспользовался.

Состояние газона на стадионе "Металлург" также не должно вызывать опасений, поскольку после его ремонта поле находится в прекрасном состоянии, что подтвердил недавний матч с Томью. Несмотря на сильнейший снегопад, травяное покрытие с честью выдержало испытание, и в настоящее время фотографии игровой площадки помогают в этом убедиться.

Однако, наблюдая за массовой истерией, которая возникла в прессе вокруг матча "Крылья Советов" – "Спартак", слушая комментарии первых лиц российского спорта и различных футбольных деятелей, невольно возникает вопрос: почему московские чиновники и сотрудники РФС полагают, что болельщики есть только в Москве, а провинциальных любителей футбола считают за низшую касту?

Например, Российским футбольным союзом по неизвестным причинам был согласован перенос футбольного матча "Крылья Советов" - "Краснодар" с 4 на 5 декабря 2016 года, хотя по пункту 6.4. Регламента "Перенос таких матчей осуществляется ПЛ по письменной заявке клуба не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, предусмотренной календарем, с обязательным уведомлением о переносе РФС, клубов и ОВ." (информация о переносе матча была предоставлена на официальном сайте ПФК "Крылья Советов" 28 ноября), в результате чего самарские болельщики вынуждены массово отказываться от посещения матча любимой команды. При этом у болельщиков, доходы которых гораздо ниже, чем у лиц, принимающих подобные решения, "сгорают" приобретенные авиабилеты без получения компенсации. Откуда такое неуважение к собственному календарю и поклонникам футбола из регионов? И ведь если ранее в российском футболе неоднократно возникали переносы, связанные с участием клубов РФПЛ в еврокубках, то в данном случае ФК "Краснодар", напротив, уменьшает сроки подготовки к матчу с "Ниццей", а значит, причина переноса в другом и не основана на регламенте соревнований.

Считаем, что в данной ситуации перенос матча "Крылья Советов" – "Спартак" в другой город либо на иную дату негативно отразится на имидже РФС и в очередной раз оставит на задворках интересы болельщиков, что на фоне общего снижения посещаемости в российском футболе будет выглядеть крайне нелогичным.

Оснований для переноса не имеется, условия проведения матча соответствуют регламенту, в связи с чем прошу оставить в силе "волеизъявление" утвержденного документа – календаря проведения соревнований российской премьер–лиги и провести футбольный матч "Крылья Советов" - "Спартак" 1.12.2016 г. в Самаре в 19:00", - говорится в заявлении.