Болельщик "Зенита" продает за 16 тысяч рублей билет на матч с "Тереком"

Билет на матч "Зенит" - "Терек", за который продавец хочет получить 16 тысяч рублей. Фото Avito

Болельщик "Зенита" выставил на продажу билет на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые уступили "Тереку" (0:1). За этот билет продавец хочет выручить 16 тысяч рублей.

Напомним, что благодаря данному результату "Спартак" закрепил за собой первое место в турнирной таблице, завоевав чемпионский титул за три тура до завершения чемпионата России.