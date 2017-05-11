Болельщик "Зенита" продает за 16 тысяч рублей билет на матч с "Тереком"

Болельщик "Зенита" выставил на продажу билет на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые уступили "Тереку" (0:1). За этот билет продавец хочет выручить 16 тысяч рублей.
Напомним, что благодаря данному результату "Спартак" закрепил за собой первое место в турнирной таблице, завоевав чемпионский титул за три тура до завершения чемпионата России.
Табунщик
Слишком твердоват для туалетной бумаги, поэтому не айс предложение :))
13:51
serzheo
Мало, чо. С зажравшейся, обнаглевшей Москвы сотен спокойно можно снять, или два.
13:44
aech_63
Глушак пусть купит. Он МАТЧ 16-ЛЕТИЯ не смотрел, даже вполглаза, ни ни.
13:36
КолобокКолобков
Так как продает Танюха, то вариантов засовывания становится больше...
13:36
aech_63
Глушак пусть купит. Он МАТЧ 16-ЛЕТИЯ не смотрел, даже вполглаза, ни-ни
13:34
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Предлагаю ""болельщику зенита"" СЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ, если ОН свернёт данный билет в трубочку и по скайп--транслейту засунет себе в............ Впрочем, можно исчо аукцион провести на предмет конкретности отверстия засовывания и суммы за транслейт. Итак, стартовая цена ---17.000, вид отверстия -- сфинктер.... КТО больше, господа ????
13:34
wedes
Продает Луческу.
13:33
КолобокКолобков
Буланова продает. Сейчас по лайфу сказали.
13:27
shur
Спартачи! Покупайте!
13:26
Лохматый
Потеряно все, кроме чести? А, не, действительно всё.
13:25
shpasic
Татьяна Копылова, наверное.
13:16
King's Bounty IIII
Сто пудов Золи Бой !
13:01