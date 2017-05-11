12:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщик "Зенита" продает за 16 тысяч рублей билет на матч с "Тереком"

Билет на матч "Зенит" - "Терек", за который продавец хочет получить 16 тысяч рублей. Фото Avito
Билет на матч "Зенит" - "Терек", за который продавец хочет получить 16 тысяч рублей. Фото Avito
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Болельщик "Зенита" выставил на продажу билет на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые уступили "Тереку" (0:1). За этот билет продавец хочет выручить 16 тысяч рублей.

Напомним, что благодаря данному результату "Спартак" закрепил за собой первое место в турнирной таблице, завоевав чемпионский титул за три тура до завершения чемпионата России.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Табунщик

Слишком твердоват для туалетной бумаги, поэтому не айс предложение :))

13:51

serzheo

Мало, чо. С зажравшейся, обнаглевшей Москвы сотен спокойно можно снять, или два.

13:44

aech_63

Глушак пусть купит. Он МАТЧ 16-ЛЕТИЯ не смотрел, даже вполглаза, ни ни.

13:36

КолобокКолобков

Так как продает Танюха, то вариантов засовывания становится больше...

13:36

aech_63

Глушак пусть купит. Он МАТЧ 16-ЛЕТИЯ не смотрел, даже вполглаза, ни-ни

13:34

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Предлагаю ""болельщику зенита"" СЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ, если ОН свернёт данный билет в трубочку и по скайп--транслейту засунет себе в............ Впрочем, можно исчо аукцион провести на предмет конкретности отверстия засовывания и суммы за транслейт. Итак, стартовая цена ---17.000, вид отверстия -- сфинктер.... КТО больше, господа ????

13:34

wedes

Продает Луческу.

13:33

КолобокКолобков

Буланова продает. Сейчас по лайфу сказали.

13:27

shur

Спартачи! Покупайте!

13:26

Лохматый

Потеряно все, кроме чести? А, не, действительно всё.

13:25

shpasic

Татьяна Копылова, наверное.

13:16

King's Bounty IIII

Сто пудов Золи Бой !

13:01