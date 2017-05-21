Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

Во время матча 30-го тура "Арсенал" – "Спартак" пострадал один из поклонников красно-белых, который следил за игрой, сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле, передают спецкоры "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула – один из болельщиков упал и потерял сознание.
К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.
Напомним, что "Спартак" играет вдесятером после удаления Георгия Джикии и уступает 0:2.
21 мая 2017 г.
Врачи спасают pic.twitter.com/pKyuX8AOrp– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 мая 2017 г.
shms
Просто упал с решетки. Сознания он не терял-сознания у него никогда и не было.
16:10
Капитан Цубаса
смотрел кадры с "рыбного" стадиона в Сочи, там эти дауны попадают с трибуны 20 метров вниз
16:00
Басист
Место проклятое(с)
15:57
Jean4
Увидев, что за цирк изображает Спартак в Туле, потерял сознание.
15:55
Thomas_Boy_
Уникальные ребята. То с крыши упадут, то с решетки.
15:52
Izmegul
естественный отбор
15:52
wodan
Может ума прибавится, хотя у этих, сомневаюсь
15:48
marksan
Только писал про идиотов на решётке! Пожалуйста! Спасибо, Тула!
15:44