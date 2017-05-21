Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

Во время матча 30-го тура "Арсенал" – "Спартак" пострадал один из поклонников красно-белых, который следил за игрой, сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле, передают спецкоры "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула – один из болельщиков упал и потерял сознание.

К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.

Напомним, что "Спартак" играет вдесятером после удаления Георгия Джикии и уступает 0:2.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"