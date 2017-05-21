Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

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Во время матча 30-го тура "Арсенал""Спартак" пострадал один из поклонников красно-белых, который следил за игрой, сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле, передают спецкоры "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула – один из болельщиков упал и потерял сознание.

К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.

Напомним, что "Спартак" играет вдесятером после удаления Георгия Джикии и уступает 0:2.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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shms

Просто упал с решетки. Сознания он не терял-сознания у него никогда и не было.

16:10

Капитан Цубаса

смотрел кадры с "рыбного" стадиона в Сочи, там эти дауны попадают с трибуны 20 метров вниз

16:00

Басист

Место проклятое(с)

15:57

Jean4

Увидев, что за цирк изображает Спартак в Туле, потерял сознание.

15:55

Thomas_Boy_

Уникальные ребята. То с крыши упадут, то с решетки.

15:52

Izmegul

естественный отбор

15:52

wodan

Может ума прибавится, хотя у этих, сомневаюсь

15:48

marksan

Только писал про идиотов на решётке! Пожалуйста! Спасибо, Тула!

15:44