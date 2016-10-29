Более 70 фанатов задержаны в Москве перед матчем "Спартак" – ЦСКА

Сотрудники полиции за различные правонарушения перед матчем 12-го тура чемпионата России между московскими "Спартаком" и ЦСКА (3:1) и на трибунах стадиона задержали более 70 футбольных болельщиков, информирует ТАСС. Перед встречей в разных районах Москвы между болельщиками произошли конфликтные ситуации и стычки. Также инциденты продолжились на трибунах стадиона "Открытие Арена". В общей сложности за противоправные действия, а также за попытку пронести на трибуны запрещенные предметы, сотрудники полиции задержали более 70 человек.

В связи с матчем на стадионе "Открытие Арена" и на прилегающей к нему территории дежурят усиленные наряды правоохранительных органов. Дополнительные меры безопасности приняты в столичном метро и на московских железнодорожных вокзалах.