20:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Более 70 фанатов задержаны в Москве перед матчем "Спартак" – ЦСКА

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Сотрудники полиции за различные правонарушения перед матчем 12-го тура чемпионата России между московскими "Спартаком" и ЦСКА (3:1) и на трибунах стадиона задержали более 70 футбольных болельщиков, информирует ТАСС. Перед встречей в разных районах Москвы между болельщиками произошли конфликтные ситуации и стычки. Также инциденты продолжились на трибунах стадиона "Открытие Арена". В общей сложности за противоправные действия, а также за попытку пронести на трибуны запрещенные предметы, сотрудники полиции задержали более 70 человек.

В связи с матчем на стадионе "Открытие Арена" и на прилегающей к нему территории дежурят усиленные наряды правоохранительных органов. Дополнительные меры безопасности приняты в столичном метро и на московских железнодорожных вокзалах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3745184

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tarkys

За флаеры задержат кого нибудь, камер ведь хватает.

20:36

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