12:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Более 500 бойцов ОМОНа Нацгвардии будут работать на матче "Спартак" - ЦСКА

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Более 500 бойцов ОМОНа Нацгвардии будут обеспечивать безопасность на матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА. Встреча состоится сегодня на "Открытие Арене", начало игры - в 18.00 по московскому времени.

- Более 370 сотрудников будут обеспечивать безопасность на футбольном матче, еще около 150 будут дежурить по городу, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы московского ОМОНа.

Ранее сообщалось, что для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на матче будут привлечены более 1,1 тысячи сотрудников правоохранительных структур.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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