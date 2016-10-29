Более 500 бойцов ОМОНа Нацгвардии будут работать на матче "Спартак" - ЦСКА

Более 500 бойцов ОМОНа Нацгвардии будут обеспечивать безопасность на матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА. Встреча состоится сегодня на "Открытие Арене", начало игры - в 18.00 по московскому времени.

- Более 370 сотрудников будут обеспечивать безопасность на футбольном матче, еще около 150 будут дежурить по городу, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы московского ОМОНа.

Ранее сообщалось, что для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на матче будут привлечены более 1,1 тысячи сотрудников правоохранительных структур.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА