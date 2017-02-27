Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку ко второй части чемпионата России, информирует клубная пресс-служба. Десять полевых игроков и голкипер Артем Ребров, которые вчера участвовали в контрольном матче против норвежского "Сарпсборга" (1:0) и провели на поле 90 минут, ограничились растяжкой и легкими пробежками, а потом отправились в тренажерный зал и на отдых.

Остальные футболисты провели полноценную тренировку, длившуюся чуть меньше полутора часов. Основное внимание тренерский штаб "Спартака" уделил тактике. Кроме того, спартаковцы выполнили несколько упражнений на технику и поиграли в футбол на ограниченном участке поля.

В общую группу вернулись Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, которые позавчера работали по индивидуальному плану. Все трое сегодня тренировались без ограничений. Таким образом, на данный момент по индивидуальной программе трудится только Джано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.

Завтра красно-белые проведут второй, заключительный контрольный матч на сборе в Марбелье против норвежского "Согндаля".