Боккетти ведет переговоры о продлении контракта со "Спартаком"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито, а также защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико рассказал о перспективах итальянских игроков в России. По его словам, оба футболиста, вероятно, продолжат выступать в своих клубах.

– У Криштито особые отношения с тренером "Зенита". Поэтому он будет долго играть в Санкт-Петербурге, – цитирует Д’Амико tuttomercatoweb.com. – Что касается Боккетти, то его контракт истекает в 2017 году. Сейчас идут переговоры о продлении соглашения. В клубе он считается важным игроком, и его все хвалят.