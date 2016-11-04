Боккетти может перейти в "Галатасарай"?

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти попал в сферу интересов "Галатасарая", утверждает Fotomaç. Турецкий клуб находится в поисках игроков для оборонительной линии и рассматривает вариант с 29-летним итальянцем, контракт которого с действующей командой истекает летом 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что красно-белые и Боккетти не могут достигнуть соглашения по новому контракту. Основная причина – разногласия между футболистом и руководством клуба по поводу финансовых условий сделки. "Спартак" заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Боккетти и готов предложить ему новый контракт сроком на три года, но при этом существенно сэкономить на зарплате игрока. Боккетти идти на понижение не хочет.