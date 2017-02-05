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Боккетти и Зе Луиш приступили к работе в общей группе "Спартака"

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Защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш на испанском сборе вернулись в общую группу "Спартака" и тренируются без ограничений, информирует клубная пресс-служба. Также отмечается, что сегодняшнюю тренировку красно-белых в Эстепоне посетили помощники Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче, следившие за работой потенциальных игроков национальной команды.

В ближайшие четыре дня красно-белые будут тренироваться в двухразовом режиме. А вот накануне контрольного матча с хорватским "Осиеком" (10 февраля), первого на испанском сборе, в графике команды Массимо Карреры намечено только вечернее занятие.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99255/

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