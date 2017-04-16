"Ближайший рейс до Бухареста из Москвы только в понедельник. Берем?" В интернете высмеяли Луческу

Воскресенье. Москва. Мирча ЛУЧЕСКУ и его помощник в ходе игры "Спартак" - "Зенит".

Соцсети бурно отреагировали на момент, когда один из тренеров "Зенита" показывал Мирче Луческу какой-то повтор эпизода со "Спартаком" на мобильном телефоне.

Луческу прямо по ходу матча смотрит повтор какого-то момента.

#СпартакЗенит Луческу прямо по ходу матча смотрит повтор какого-то момента pic.twitter.com/shh9NUdRxQ – Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 16, 2017 Луческу смотрит матч Эйбар - Бетис.

Луческу смотрит матч Эйбар-Бетис. #СпартакЗенит pic.twitter.com/Vuz4xJwuxM – Феликс (@feliksli) April 16, 2017 Ахахахаха, Луческу уже сейчас смотрит момент с пенальти. Сейчас это главное!!!!!!!!

Ахахахаха, Луческу уже сейчас смотрит момент с пенальти. Сейчас это главное!!!!!!!! – Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) April 16, 2017 11:1 по ударам. Видимо, единственное золото, на которое может рассчитывать "Зенит", это то, которое украдет Луческу.

11:1 по ударам. Видимо, единственное золото, на которое может рассчитывать "Зенит", это то, которое украдет Луческу pic.twitter.com/2nWcsS66z3 – Даниил Жуков (@danich_zh) April 16, 2017 Готовь команду зимой, а к пресс-конференции – в первом тайме.

Готовь команду зимой, а к пресс-конференции – в первом тайме #впитереныть pic.twitter.com/ocEL24zw4z – Никита Белоголовцев (@belogolovcev) April 16, 2017 Луческу смотрит расписание самолетов до Румынии.

Луческу смотрит расписание самолетов до Румынии #СпартакЗенит pic.twitter.com/MUHzjrkGlV – GRISHA (@GrishkaUrgant) April 16, 2017 Ближайший рейс в Бухарест только завтра, придется возвращаться после перерыва на поле.

Ближайший рейс в Бухарест только завтра, придётся возвращаться после перерыва на поле. pic.twitter.com/7LokRAI9Me – Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) April 16, 2017 – Ну смотрите, из Москвы в Бухарест прямой рейс только утром в понедельник, в 9.15. Берем? Или посмотреть на сегодня с пересадкой?