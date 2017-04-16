"Ближайший рейс до Бухареста из Москвы только в понедельник. Берем?" В интернете высмеяли Луческу

Соцсети бурно отреагировали на момент, когда один из тренеров "Зенита" показывал Мирче Луческу какой-то повтор эпизода со "Спартаком" на мобильном телефоне.
Луческу прямо по ходу матча смотрит повтор какого-то момента.
#СпартакЗенит Луческу прямо по ходу матча смотрит повтор какого-то момента pic.twitter.com/shh9NUdRxQ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 16, 2017
Луческу смотрит матч Эйбар - Бетис.
Луческу смотрит матч Эйбар-Бетис. #СпартакЗенит pic.twitter.com/Vuz4xJwuxM– Феликс (@feliksli) April 16, 2017
Ахахахаха, Луческу уже сейчас смотрит момент с пенальти. Сейчас это главное!!!!!!!!
Ахахахаха, Луческу уже сейчас смотрит момент с пенальти. Сейчас это главное!!!!!!!!– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) April 16, 2017
11:1 по ударам. Видимо, единственное золото, на которое может рассчитывать "Зенит", это то, которое украдет Луческу.
11:1 по ударам. Видимо, единственное золото, на которое может рассчитывать "Зенит", это то, которое украдет Луческу pic.twitter.com/2nWcsS66z3– Даниил Жуков (@danich_zh) April 16, 2017
Готовь команду зимой, а к пресс-конференции – в первом тайме.
Готовь команду зимой, а к пресс-конференции – в первом тайме #впитереныть pic.twitter.com/ocEL24zw4z– Никита Белоголовцев (@belogolovcev) April 16, 2017
Луческу смотрит расписание самолетов до Румынии.
Луческу смотрит расписание самолетов до Румынии #СпартакЗенит pic.twitter.com/MUHzjrkGlV– GRISHA (@GrishkaUrgant) April 16, 2017
Ближайший рейс в Бухарест только завтра, придется возвращаться после перерыва на поле.
Ближайший рейс в Бухарест только завтра, придётся возвращаться после перерыва на поле. pic.twitter.com/7LokRAI9Me– Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) April 16, 2017
– Ну смотрите, из Москвы в Бухарест прямой рейс только утром в понедельник, в 9.15. Берем? Или посмотреть на сегодня с пересадкой?
-Ну смотрите,из Москвы в Бухарест прямой рейс только утром в понедельник,в 9.15. Берём?Или посмотреть на сегодня с пересадкой?#Спартакзенит pic.twitter.com/JjpmdKXtbZ– МачтВТ (@MatchTVofficial) April 16, 2017
Alexsspb
Румын- пошел вон из Зенита
22:06
= Даль =
Питерский табор уходит в небо...
22:06
Швейцарец
И вместе с Этим Цыганским Табором и Тех, Кто Его приглашал!.....
21:59
Valdemarson
Давно уже, ты только заметил?
21:58
Bushwaka86
Спорт-экспресс превратился в желтую прессу
21:38