21:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Ближайший рейс до Бухареста из Москвы только в понедельник. Берем?" В интернете высмеяли Луческу

Воскресенье. Москва. Мирча ЛУЧЕСКУ и его помощник в ходе игры "Спартак" - "Зенит".
Воскресенье. Москва. Мирча ЛУЧЕСКУ и его помощник в ходе игры "Спартак" - "Зенит".
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Соцсети бурно отреагировали на момент, когда один из тренеров "Зенита" показывал Мирче Луческу какой-то повтор эпизода со "Спартаком" на мобильном телефоне.

Луческу прямо по ходу матча смотрит повтор какого-то момента.

Луческу смотрит матч Эйбар - Бетис.

Ахахахаха, Луческу уже сейчас смотрит момент с пенальти. Сейчас это главное!!!!!!!!

11:1 по ударам. Видимо, единственное золото, на которое может рассчитывать "Зенит", это то, которое украдет Луческу.

Готовь команду зимой, а к пресс-конференции – в первом тайме.

Луческу смотрит расписание самолетов до Румынии.

Ближайший рейс в Бухарест только завтра, придется возвращаться после перерыва на поле.

– Ну смотрите, из Москвы в Бухарест прямой рейс только утром в понедельник, в 9.15. Берем? Или посмотреть на сегодня с пересадкой?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Alexsspb

Румын- пошел вон из Зенита

22:06

= Даль =

Питерский табор уходит в небо...

22:06

Швейцарец

И вместе с Этим Цыганским Табором и Тех, Кто Его приглашал!.....

21:59

Valdemarson

Давно уже, ты только заметил?

21:58

Bushwaka86

Спорт-экспресс превратился в желтую прессу

21:38

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