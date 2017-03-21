Билеты на матч "Уфа" - "Спартак" стоят от 300 до 1000 рублей

"Уфа" на официальном сайте опубликовала цены на билеты матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака". Самые дешевые билеты можно будет приобрести за 300 рублей, а самые дорогие – за 1000. Инвалиды смогут попасть на игру за 200 рублей, а пенсионеры и студенты на один из секторов получат скидку 50 процентов.
Игра состоится 9 апреля на стадионе "Нефтяник", начало – в 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3993-stoimost-biletov-na-match-ufaspartak-ot-300-rublej
Zerratt_
ЧТо? Впервые повысили цены? Печалька. За 500 ходил в центр. теперь пожалуй лучше за 400 в угол)))
19:51