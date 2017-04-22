15:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бикфалви пропустит матч со "Спартаком" из-за перебора желтых карточек

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Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви получил желтую карточку в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита". Для него эта карточка стала уже четвертой в этом сезоне.

Таким образом, румынский футболист пропустит матч 25-го тура премьер-лиги против "Спартака", который пройдет в Москве 25 апреля. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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freak

Облегчают жизнь мясным. Они хитро действуют всегда, а потом типа их обижают. Видимо рабинер научил

15:45

П_о_в_а_р

Хитрый план Федуна.

15:43

Platinum1991

В преддверии матча со Спартаком арбитр Еськов устроил настоящую охоту на Билфалви, чтобы его устранить к встрече со Спартаком! А затем арбитр встречи Еськов - НИ ЗА ЧТО предъявляет ему ещё одну карточку и удаляет с поля! СКАНДАЛ!!!!!!!!!! Что теперь будет говорить Будогосский и как будет отмазывать Еськова! ЭТО судейский БЕСПРЕДЕЛ Еськова и Будогосского! Далее когда Еськову сказали, что он грубо ошибся, то Еськов за это изгнал Павлюченко с поля!!! Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, приводит к таким СКАНДАЛАМ!!! Надо срочно вводить видео повторы! Тогда не будет такого судейского произвола у Еськова, Егорова, Безбородова, Вилкова, Мешкова и других!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Он полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона. Бикфалви не нарушал правила.Он первым был на мяче и отбил его и только потом игрок Зенита ударил Бикфалви ногой, но вместо того, чтобы наказать игрока Зенита, арбитр встречи Еськов удаляет Бикфалви за НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ нарушение! Это СКАНДАЛ! Урал играет вдевятером!

15:42

Ара48

команда нытиков

15:28

Ара48

зенит черти позорные

15:27

shpasic

из-за перебора красных)) вместе со Спящим Гигантом))

15:25