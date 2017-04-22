Бикфалви пропустит матч со "Спартаком" из-за перебора желтых карточек

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви получил желтую карточку в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита". Для него эта карточка стала уже четвертой в этом сезоне.

Таким образом, румынский футболист пропустит матч 25-го тура премьер-лиги против "Спартака", который пройдет в Москве 25 апреля. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"