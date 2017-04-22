Бикфалви пропустит матч со "Спартаком" из-за перебора желтых карточек

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви получил желтую карточку в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита". Для него эта карточка стала уже четвертой в этом сезоне.
Таким образом, румынский футболист пропустит матч 25-го тура премьер-лиги против "Спартака", который пройдет в Москве 25 апреля. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.
"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"
freak
Облегчают жизнь мясным. Они хитро действуют всегда, а потом типа их обижают. Видимо рабинер научил
15:45
П_о_в_а_р
Хитрый план Федуна.
15:43
Platinum1991
В преддверии матча со Спартаком арбитр Еськов устроил настоящую охоту на Билфалви, чтобы его устранить к встрече со Спартаком! А затем арбитр встречи Еськов - НИ ЗА ЧТО предъявляет ему ещё одну карточку и удаляет с поля! СКАНДАЛ!!!!!!!!!! Что теперь будет говорить Будогосский и как будет отмазывать Еськова! ЭТО судейский БЕСПРЕДЕЛ Еськова и Будогосского! Далее когда Еськову сказали, что он грубо ошибся, то Еськов за это изгнал Павлюченко с поля!!! Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, приводит к таким СКАНДАЛАМ!!! Надо срочно вводить видео повторы! Тогда не будет такого судейского произвола у Еськова, Егорова, Безбородова, Вилкова, Мешкова и других!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Он полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона. Бикфалви не нарушал правила.Он первым был на мяче и отбил его и только потом игрок Зенита ударил Бикфалви ногой, но вместо того, чтобы наказать игрока Зенита, арбитр встречи Еськов удаляет Бикфалви за НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ нарушение! Это СКАНДАЛ! Урал играет вдевятером!
15:42
Ара48
команда нытиков
15:28
Ара48
зенит черти позорные
15:27
shpasic
из-за перебора красных)) вместе со Спящим Гигантом))
15:25