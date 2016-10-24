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Бибрас Натхо:
"Сыграю ли против "Спартака"?
Посмотрим в ближайшие два дня"

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23 октября. Москва. Черкизово. "Локомотив" - ЦСКА - 1:0. Травмированного Бибраса НАТХО уносят в раздевалку.Они могут пропустить дерби: от Зе Луиша до Натхо

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в разговоре с корреспондентом "СЭ" подчеркнул, что его повреждение не является слишком серьезным. Как сообщила пресс-служба армейцев, в воскресном матче 11-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:1) 28-летний хавбек получил сильный ушиб в области надкостницы и мягких тканей нижней трети голени, а также контузию большеберцового нерва. Сроки возвращения Натхо, который был заменен из-за повреждения на 69-й минуте встречи, в общую группу не сообщаются.

– Никаких серьезных повреждений нет, – сказал Натхо.

– Скоро времени вы пропустите?

– Не знаю, посмотрим сегодня-завтра.

– Но матч со "Спартаком" вы точно пропускаете?

– Не могу ответить, посмотрим в ближайшие два дня. (Эли ШВИДЛЕР)

Напомним, что в субботу ЦСКА предстоит дерби против "Спартака".

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