Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в разговоре с корреспондентом "СЭ" подчеркнул, что его повреждение не является слишком серьезным. Как сообщила пресс-служба армейцев, в воскресном матче 11-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:1) 28-летний хавбек получил сильный ушиб в области надкостницы и мягких тканей нижней трети голени, а также контузию большеберцового нерва. Сроки возвращения Натхо, который был заменен из-за повреждения на 69-й минуте встречи, в общую группу не сообщаются.

– Никаких серьезных повреждений нет, – сказал Натхо.

– Скоро времени вы пропустите?

– Не знаю, посмотрим сегодня-завтра.

– Но матч со "Спартаком" вы точно пропускаете?

– Не могу ответить, посмотрим в ближайшие два дня. (Эли ШВИДЛЕР)

Напомним, что в субботу ЦСКА предстоит дерби против "Спартака".