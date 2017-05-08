Безумие в Тушино. Глушаков и Ребров праздновали золото с фанатами

"СЭ" на своей странице в Фейсбуке провел прямую трансляцию с "Открытие Арены". Болельщики "Спартака" начали отмечать чемпионство команды!
Одним из первых на месте оказался капитан и полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Следом к арене выехали его партнеры, к Глушакову присоединился вратарь и вице-капитан Артем Ребров. Позже футболисты отправились в ресторан, а болельщики продолжили свой праздник.
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Одним из первых на месте оказался капитан и полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Следом к арене выехали его партнеры, к Глушакову присоединился вратарь и вице-капитан Артем Ребров. Позже футболисты отправились в ресторан, а болельщики продолжили свой праздник.
Внимание! Видео может содержать ненормативную лексику.
Четвертая часть эфира
Третья часть эфира
Вторая часть эфира
Первая часть эфира
msdan
Курт Лямке Свиньи - фейковые, кабинетные чемпионы, деланные с помощью левого пенальти. Настоящие чемпионы - это Ростов, не один лишь я так думаю, но и все болельщики страны, даже адекватные мясные. А то что бомжи легли - гнилая команда, гнилой город, про них вообще речи нет... 00:04 то то я смотрю вчера настоящий чемпион арсенал обыграл
02:34
Русский
СЭ, требую пятую часть!!!
02:28
$n10nep$
СЭ - позорище! Такой срам выложить.
01:29
Jean4
А что все время прерывается на самом интересном месте? Дайте Рабинера послушать и опять прервалось!
00:20
nik27772
Курт Лямке хенде хок, гитлер капут СПАРТАК ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:10
werder63
Спартачи - с праздником! Злобно-бессильно тявкающие - ваше место у...)))
00:09
Курт Лямке
Свиньи - фейковые, кабинетные чемпионы, деланные с помощью левого пенальти. Настоящие чемпионы - это Ростов, не один лишь я так думаю, но и все болельщики страны, даже адекватные мясные. А то что бомжи легли - гнилая команда, гнилой город, про них вообще речи нет...
00:04
qwe20
Всех спартачей с этим памятным днем! Оле-оле-оле-оле!!!
23:38 7 мая
Jean4
Еще бы мат убрать из этой трансляции. "дзюбу *** посылай, хоп, давай давай" =)))
23:32 7 мая
баламошка
Стадион хоть не сломайте на радостях!))
23:30 7 мая
Русский
СЭ, а продолжение трансляции будет?
22:37 7 мая
Bes
С праздником красно-белые!. К утру все эти болельщики трансформируются в свинское состояние и их внешний облик приобретет гармонию с внутренним содержанием!))
22:21 7 мая