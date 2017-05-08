01:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Безумие в Тушино. Глушаков и Ребров праздновали золото с фанатами

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"СЭ" на своей странице в Фейсбуке провел прямую трансляцию с "Открытие Арены". Болельщики "Спартака" начали отмечать чемпионство команды!
Одним из первых на месте оказался капитан и полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Следом к арене выехали его партнеры, к Глушакову присоединился вратарь и вице-капитан Артем Ребров. Позже футболисты отправились в ресторан, а болельщики продолжили свой праздник.
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Четвертая часть эфира
Третья часть эфира
Вторая часть эфира

Первая часть эфира

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (12)
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msdan

Курт Лямке Свиньи - фейковые, кабинетные чемпионы, деланные с помощью левого пенальти. Настоящие чемпионы - это Ростов, не один лишь я так думаю, но и все болельщики страны, даже адекватные мясные. А то что бомжи легли - гнилая команда, гнилой город, про них вообще речи нет... 00:04 то то я смотрю вчера настоящий чемпион арсенал обыграл

02:34

Русский

СЭ, требую пятую часть!!!

02:28

$n10nep$

СЭ - позорище! Такой срам выложить.

01:29

Jean4

А что все время прерывается на самом интересном месте? Дайте Рабинера послушать и опять прервалось!

00:20

nik27772

Курт Лямке хенде хок, гитлер капут СПАРТАК ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

00:10

werder63

Спартачи - с праздником! Злобно-бессильно тявкающие - ваше место у...)))

00:09

Курт Лямке

Свиньи - фейковые, кабинетные чемпионы, деланные с помощью левого пенальти. Настоящие чемпионы - это Ростов, не один лишь я так думаю, но и все болельщики страны, даже адекватные мясные. А то что бомжи легли - гнилая команда, гнилой город, про них вообще речи нет...

00:04

qwe20

Всех спартачей с этим памятным днем! Оле-оле-оле-оле!!!

23:38 7 мая

Jean4

Еще бы мат убрать из этой трансляции. "дзюбу *** посылай, хоп, давай давай" =)))

23:32 7 мая

баламошка

Стадион хоть не сломайте на радостях!))

23:30 7 мая

Русский

СЭ, а продолжение трансляции будет?

22:37 7 мая

Bes

С праздником красно-белые!. К утру все эти болельщики трансформируются в свинское состояние и их внешний облик приобретет гармонию с внутренним содержанием!))

22:21 7 мая