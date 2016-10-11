21:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Безбородов судит матч "Спартак" – "Ростов"

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По информации "СЭ", центральный матч 10-го тура премьер-лиги "Спартак""Ростов" судит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Игра состоится в Москве в субботу. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Platinum1991

Желаем Владиславу Безбородову ЧЕСТНО выполнить свой судейский ДОЛГ! Пусть победит сильнейший на футбольном поле, а не в питерских и московских кулуарах, согласно цены вопроса! Желаем командам показать своё мастерство, порадовать нас яркой игрой и УВАЖИТЕЛЬНО относиться друг к ДРУГУ! Игра предстоит ИНТЕРЕСНАЯ, поэтому судейство должно быть на высоте и НЕ СОВЕРШАТЬ судейских ОШИБОК! Ведь это позор для судьи на всю оставшуюся ЖИЗНЬ! Мешков в матче Зенита с Ростовом опозорился. Алексей Николаев в матче Спартака с Локомотивом в прошлом году - опозорился! Сергей Иванов в недавнем матче Зенита со Спартаком опозорился! Что ни судья - то ходячий ПОЗОР! Это же ПОЗОРНОЕ клеймо на всю жизнь. Пора прекращать ПОЗОРИТЬСЯ!

23:39

onlywhitespartak

Плохой выбор ! Этот свистун еще то !

23:06

Seraffim

Без разницы, кто бы не судил, лишь бы судейство было честным и не предвзятым!

22:21

самарец

нашли кому доверить !!! да он будет гнобить что Спартак что Ростов будет всё делать для того что бы помочь Зениту и сделать ничью

22:02

Gogy

Похоже,нытье продолжится...Питерский арбитр! Даже если не налажает, у КБ секты отмаза. Заговор!!!

22:00

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