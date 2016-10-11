Безбородов судит матч "Спартак" – "Ростов"

По информации "СЭ", центральный матч 10-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Ростов" судит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Игра состоится в Москве в субботу. (Сергей ЕГОРОВ)
По информации "СЭ", центральный матч 10-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Ростов" судит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Игра состоится в Москве в субботу. (Сергей ЕГОРОВ)
Platinum1991
Желаем Владиславу Безбородову ЧЕСТНО выполнить свой судейский ДОЛГ! Пусть победит сильнейший на футбольном поле, а не в питерских и московских кулуарах, согласно цены вопроса! Желаем командам показать своё мастерство, порадовать нас яркой игрой и УВАЖИТЕЛЬНО относиться друг к ДРУГУ! Игра предстоит ИНТЕРЕСНАЯ, поэтому судейство должно быть на высоте и НЕ СОВЕРШАТЬ судейских ОШИБОК! Ведь это позор для судьи на всю оставшуюся ЖИЗНЬ! Мешков в матче Зенита с Ростовом опозорился. Алексей Николаев в матче Спартака с Локомотивом в прошлом году - опозорился! Сергей Иванов в недавнем матче Зенита со Спартаком опозорился! Что ни судья - то ходячий ПОЗОР! Это же ПОЗОРНОЕ клеймо на всю жизнь. Пора прекращать ПОЗОРИТЬСЯ!
23:39
onlywhitespartak
Плохой выбор ! Этот свистун еще то !
23:06
Seraffim
Без разницы, кто бы не судил, лишь бы судейство было честным и не предвзятым!
22:21
самарец
нашли кому доверить !!! да он будет гнобить что Спартак что Ростов будет всё делать для того что бы помочь Зениту и сделать ничью
22:02
Gogy
Похоже,нытье продолжится...Питерский арбитр! Даже если не налажает, у КБ секты отмаза. Заговор!!!
22:00