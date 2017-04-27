Безбородов рассудит ЦСКА и "Спартак"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. На московском дерби ЦСКА – "Спартак" будет работать Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

29 апреля (суббота):

"Локомотив" – "Рубин": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Терек" – "Урал": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 апреля (воскресенье):

ЦСКА – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Алексей Сухой (Люберцы), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Антон Кобзев (Москва); инспектор матча – Алексей Спирин (Москва).

"Уфа" – "Арсенал": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Ростов" – "Амкар": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар); Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

1 мая (понедельник):

"Краснодар" – "Анжи": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Крылья Советов" – "Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Александр Егоров (Саранск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Томь" – "Зенит": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).