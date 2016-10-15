Безбородов правильно удалил Сесара Наваса

На 75-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" верное решение принял Владислав Безбородов, вынесший предупреждение защитнику гостей Сесару Навасу. Для ростовчанина оно стало вторым в этой игре, защитник автоматически получил красную карточку и покинул поле. (Александр БОБРОВ)

Отметим, что гости доигрывают эту встречу вдевятером - в конце первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"