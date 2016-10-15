Безбородов правильно удалил Сесара Наваса

На 75-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" верное решение принял Владислав Безбородов, вынесший предупреждение защитнику гостей Сесару Навасу. Для ростовчанина оно стало вторым в этой игре, защитник автоматически получил красную карточку и покинул поле. (Александр БОБРОВ)
Отметим, что гости доигрывают эту встречу вдевятером - в конце первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов.
crazysun78
Птицuk, - все по полочкам разложил... повторяться не буду...
22:29 15 октября
Басист
Meddle === Привет. Не буду спорить по Навасу, там повтор глядеть надо. С Кудряшовым да, убийство - там чистая жёлтая, не больше и не меньше. Блин, как же обидно, что не сравняли, ведь были ж моменты... какой достойный ответ был бы...
22:27 15 октября
Meddle
Басист, Навас быд удален по делу, но на Кудряшове игра была сломана. Судейский результат.
22:20 15 октября
Птицuk
Кстати, Навас удален образцово-показательно - именно так же играл Кришито - так же принял игрока на бедро и придержал руками - и так же абсолютно справедливо наиграл на удаление! Только тогда это был игрок Зенита, а сегодня - Ростова. Вот вам и равное судейство Зенита и других клубов.
22:11 15 октября
Басист
Показалось, что за долю секунды до возможного касания ноги Наваса островозелёномысец Зе начал красиво прыгать двумя пятками вверх с последующим заваливанием.
22:10 15 октября
Птицuk
Почему Безбородов судил в пользу Спартака? Дэ Биллы, он судил не в пользу Спартака, а ПРОТИВ Ростова! Ростов в прошлом сезоне оставил Зенит без ЛЧ - вот вам и ответка - наказание в этом сезоне! Как и в прошлой игре Зенит-Спартак, как в игре Зенит - Ростов - все было решено не на поле, а в кабинетах. ЦСКа играет договорняк с Уфой, Ростов не по игре проигрывает Спартаку - когда же мы увидим игру, результат в которой будет без влияния извне? Извне - потому что и судьи в этих матчах тоже ничего не решали - они выполняют команду сверху - обеспечить Зениту и ЦСКа опыт игры с лучшими командами Европы в ЛЧ - потому что именно в этих клубах играют большинство игроков сборной. Весь наш футбол - государственный, содержится на государственные деньги - поэтому будет так, как считает нужным государство, то есть чиновники.
22:08 15 октября
Птицuk
komcomolets Platinum1991 Оффсайда не было, в момент передачи Байрамян уже был на линии штрафной, а Глушаков еще метр да нее не добежал. Специально сейчас раскадровку посмотрел. Вторая красная тоже без вопросов. Единственное что можно спорить это по первой красной, там ИМХО можно было желтой обойтись. Но Ростов сам виноват, столько моментов насоздавали, а каждый удар во вратаря.... -------------------------- всё правильно! Самый точный коммент!
22:06 15 октября
Граф Замазкин
команда имеет дикие долги в течение последних пяти лет.запрет на новые трансферы.как то все сходит с рук.в итоге самобытная команда и бог бердыев.
22:05 15 октября
1forever1
А по поводу красной. Скорее 65на35 в пользу желтой. Такая же красная вызвала резонанс на матче МЮ-Реал 1/8 ЛЧ, когда Нани удалили. Похожий эпизод
21:52 15 октября
1forever1
Platinum1991 По динамике и моменту НЕ БЫЛО грубости! Игрок Спартака сам набежал и ОПАСНО наклонил голову под ногу, а Кудряшов играл по мячу, а не по игроку. Кудряшов ПЕРВЫМ был НА МЯЧЕ!!! _____________________________________________________________________________________________________________ Извените, но вы идиот. Смотри лучше момент, без эмоций. Увидишь, кто первый на мяче.
21:50 15 октября
Болела_23
Platinum1991- Алла, где ты увидела офсайд? В момент передачи Глушак в полметре был НЕ в офсайде. Можно поспорить с красной Кудряшу,но офсайда и близко не было.
21:48 15 октября
komcomolets
Platinum1991 Оффсайда не было, в момент передачи Байрамян уже был на линии штрафной, а Глушаков еще метр да нее не добежал. Специально сейчас раскадровку посмотрел. Вторая красная тоже без вопросов. Единственное что можно спорить это по первой красной, там ИМХО можно было желтой обойтись. Но Ростов сам виноват, столько моментов насоздавали, а каждый удар во вратаря....
21:48 15 октября
Dymanomashina
Спорт-Экспресс, хватит болеть за Спартак всей редакцией, это верх непрофессионализма. Уже 5 постов выложили на тему какой хороший судья и плохой Кудряшов. Или деньги Федуна не пахнут?
21:45 15 октября
Flamenco
Platinum1991 _____________________________________________________________________________________________________________ АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО ВСЕ!!! НО ВИДЕО ПОВТОРЫ ВВОДИТЬ НЕ БУДУТ!!!! МУТКО И КОМПАШКА ПРОТИВ!!! КОРРУПЦИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!!
21:39 15 октября
пошливы
Какая прелесть!!! А вы говорите WADA ... Да Макларен по сравнению с московским спартаковским фашизмом - младенец. Всё идёт к тому - что ЧМ-2018 будет вне России. За то есть Спартак СС !!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
21:38 15 октября
townace
пошли отмазки...судейка прав, свинья чемпион....Бог он все видит!
21:33 15 октября
Леший 1976
Браво, Спартак! Наныл себе победу в прошлом туре!
21:33 15 октября
podnimitemneveki
Stalex81Разуй глаза, дебил. Какой оффсайд? такой же как и удаление!!!
21:32 15 октября
holodovo777
интересно, что сейчас будет говорить Родионов? Сейчас Безбородов отсудил безошибочно!
21:30 15 октября
sergoX
А КАК УБИВАЛИ СПАРТАК - 6 БУДЕТ???
21:29 15 октября
Stalex81
Разуй глаза, дебил. Какой оффсайд?
21:23 15 октября
SVSH
Беспредел
21:22 15 октября
Platinum1991
Так убивают Ростов!!! Безбородов и вся эта судейская вакханалия, которую, всеми НЕПРАВДАМИ, защищает Мутко и Николаев! Спартак, из ЧИСТЕЙШЕГО ОФСАЙДА, забивает гол!!! В момент передачи Попова и при приёме Глушаков УЖЕ был в ОФСАЙДЕ!!! Безбородов ОПЯТЬ ГРУБО и РЕЗУЛЬТАТИВНО ошибся в пользу Спартака!!! ЭТО СТОПУДОВЫЙ офсайд, а судьи не заметили??? ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ: "СПАРТАКУ" ПОДСУЖИВАЮТ"! Однозначно, но чтобы ТАК НАГЛО и ПОДЛО это уже ПЕРЕБОР!!! Там НЕ БЫЛО красной карточки! Безбородов ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!! По динамике и моменту НЕ БЫЛО грубости! Игрок Спартака сам набежал и ОПАСНО наклонил голову под ногу, а Кудряшов играл по мячу, а не по игроку. Кудряшов ПЕРВЫМ был НА МЯЧЕ!!! Игрок Спартака ОПАСНО сблизился и подставился под Кудряшова! Вот вам очередной судейский СКАНДАЛ и ГРУБАЯ ошибка судьи Безбородова в пользу Спартака!!! Безбородов ПРИДУМАЛ красную карточку Кудряшову, минимум желтая, но НИКАК НЕ КРАСНАЯ!!! В нашей стране судьи часто "случайно" ошибаются, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу самых богатых клубов Питера и Москвы. А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел!
21:18 15 октября