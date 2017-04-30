Безбородов правильно не засчитал гол "Спартака" после суперсэйва Акинфеева

На 70-й минуте матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" верное решение приняла бригада Владислава Безбородова, не засчитав взятие ворот хозяев поля. Дополнительный ассистент Алексей Сухой правильно разобрался в ситуации в площади ворот красно-синих и дал сигнал, что мяч не пересек линию ворот - Игорь Акинфеев успел выбить его рукой в поле. Это подтверждают и видеоповторы. (Александр БОБРОВ)
"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"
Игорь...
Мяч не пересёк линию ворот и поэтому взятие ворот не зафиксировано. Гола не было поэтому и не засчитал
19:45
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Как говорят раз в год и палка стреляет,конифей он дырявый.
19:42
shpasic
Спринт, это как у Орлова: "какой голевой пас выдал Кержаков! хоть он и не стал голевым")
19:22
coxo
играли две дворовые команды их в Европе будут делать все,кому не лень качество футбола -запредельно низкое
19:15
Спринт
Как можно не засчитать гол, когда самого гола не было? Думайте, что пишите!
19:07