Безбородов правильно не засчитал гол "Спартака" после суперсэйва Акинфеева

На 70-й минуте матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" верное решение приняла бригада Владислава Безбородова, не засчитав взятие ворот хозяев поля. Дополнительный ассистент Алексей Сухой правильно разобрался в ситуации в площади ворот красно-синих и дал сигнал, что мяч не пересек линию ворот - Игорь Акинфеев успел выбить его рукой в поле. Это подтверждают и видеоповторы. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"