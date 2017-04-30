18:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Безбородов правильно не засчитал гол "Спартака" после суперсэйва Акинфеева

Момент с суперсэйвом Акинфеева. Момент с суперсэйвом Акинфеева. Момент с суперсэйвом Акинфеева. Момент с суперсэйвом Акинфеева. Момент с суперсэйвом Акинфеева. Момент с суперсэйвом Акинфеева.
Момент с суперсэйвом Акинфеева.
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На 70-й минуте матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" верное решение приняла бригада Владислава Безбородова, не засчитав взятие ворот хозяев поля. Дополнительный ассистент Алексей Сухой правильно разобрался в ситуации в площади ворот красно-синих и дал сигнал, что мяч не пересек линию ворот - Игорь Акинфеев успел выбить его рукой в поле. Это подтверждают и видеоповторы. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Игорь...

Мяч не пересёк линию ворот и поэтому взятие ворот не зафиксировано. Гола не было поэтому и не засчитал

19:45

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Как говорят раз в год и палка стреляет,конифей он дырявый.

19:42

shpasic

Спринт, это как у Орлова: "какой голевой пас выдал Кержаков! хоть он и не стал голевым")

19:22

coxo

играли две дворовые команды их в Европе будут делать все,кому не лень качество футбола -запредельно низкое

19:15

Спринт

Как можно не засчитать гол, когда самого гола не было? Думайте, что пишите!

19:07