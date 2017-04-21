Безбородов правильно наказал ЦСКА 11-метровым

На 52-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Уфа" – ЦСКА Владислав Безбородов принял правильное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Защитник красно-синих Георгий Щенников с нарушением правил остановил проход Стоцкого, задержав его рукой.

При этом судья не стал удалять игрока ЦСКА, ограничившись вынесением предупреждения. Между тем Щенников, не пытаясь сыграть в мяч, лишил Стоцкого, выбегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. В данном случае защитник заслуживал более сурового наказания – красной карточки. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию матча "Уфа" – ЦСКА