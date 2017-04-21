18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Безбородов правильно наказал ЦСКА 11-метровым

Эпизод с пенальти в ворота ЦСКА. Эпизод с пенальти в ворота ЦСКА. Эпизод с пенальти в ворота ЦСКА. Эпизод с пенальти в ворота ЦСКА.
Эпизод с пенальти в ворота ЦСКА.
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На 52-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Уфа"ЦСКА Владислав Безбородов принял правильное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Защитник красно-синих Георгий Щенников с нарушением правил остановил проход Стоцкого, задержав его рукой.

При этом судья не стал удалять игрока ЦСКА, ограничившись вынесением предупреждения. Между тем Щенников, не пытаясь сыграть в мяч, лишил Стоцкого, выбегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. В данном случае защитник заслуживал более сурового наказания – красной карточки. (Александр БОБРОВ)

 "СЭ" ведет трансляцию матча "Уфа" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Красно синий

Ни в одном чемпионате такое не назначают. Это жёлтая за симуляцию должна быть. А то играть не могут,забить тем более и стараются упасть при любом апчхи...

19:00

marksan

Экс-полковник ГРУ в своём амплуа: Только я прав!

18:46

цска 19781978

Вопросов вообще нет

18:35

ravilius777

мясной, уймись

18:35