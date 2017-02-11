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Бенедикт Миоч: "Матч со "Спартаком" показал, что "Осиек" может на равных играть с сильными командами"

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Полузащитник "Осиека" Бенедикт Миоч считает, что хорватская команда смогла на равных сыграть со "Спартаком" (1:1) в контрольном матче. Он отметил, что в составе москвичей собрано много хороших футболистов.

– В "Спартаке" много хороших футболистов, в первом тайме у нас практически не было возможностей для атак. После перерыва мы чаще стали появляться у ворот москвичей, смогли показать, что можем на равных играть против такого сильного соперника, – приводит официальный сайт "Осиека" слова Миоча.

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