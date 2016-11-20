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Баннер болельщиков "Спартака" в матче с "Амкаром": "Вперед, Массимо! Удача сопутствует храбрым"

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Болельщики "Спартака" в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" вывесили баннер в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Надпись на нем гласит Forza, Massimo! La fortuna aiuta gli audaci!, что с итальянского переводится как: "Вперед, Массимо! Удача сопутствует храбрым". 

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

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