Авен затруднился ответить, во сколько обойдутся Карякину акции "Спартака"

Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который несколько раз мог стать владельцем или акционером "Спартака" отметил, что вывести клуб на IPO (первичное публичное размещение) – не такой простой процесс. Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил о готовности приобрести акции любимого клуба, если "Спартак" их выпустит. Авен затруднился ответить, во сколько обойдутся шахматисту акции клуба, если их когда-нибудь выпустят.

– Когда клуб выйдет на IPO, тогда и будет смысл об этом разговаривать, – цитируют "Известия" Авена. – Это не такой простой и быстрый процесс. Сейчас на эту тему можно задавать вопросы только Леониду Федуну. Только он уполномочен решать такие вопросы.





