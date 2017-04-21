Артур Юсупов: "Санкт-Петербург" – совсем другой стадион, он огромный"

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Урала", который станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург", отметил, что поле на новой арене неплохого качества, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Ранее "СЭ" сообщил о том, что все билеты на матч уже проданы. Всего для зрителей было предоставлено порядка 20 000 мест, поскольку эта игра – первая из трех тестовых перед Кубком конфедераций.

– Что скажете о качестве поля на стадионе?

– Неплохое поле. Можно играть. Нас подготовили к тому, что поле будет не очень хорошим, но на самом деле оно неплохое.

– Как вам сам стадион?

– Это совсем другой стадион, он огромный. Думаю, завтра покажем хорошую игру.

– Обидно, что открыто только 20 тысяч мест?

– Понимаем, что не все готово, и спокойно относимся к этому.

Матч "Зенит" – "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.