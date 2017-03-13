Артур Григорьянц: "КДК РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет наказан за отказ от флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1).

"Мы также рассмотрим использование болельщиками "Спартака" пиротехники на матче с "Анжи" и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками "Оренбурга" на выездной игре с "Рубином" (0:0), – приводит ТАСС слова Григорьянца.

Заседание КДК РФС состоится в среду.