Артур Григорьянц: "КДК РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет наказан за отказ от флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1).
"Мы также рассмотрим использование болельщиками "Спартака" пиротехники на матче с "Анжи" и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками "Оренбурга" на выездной игре с "Рубином" (0:0), – приводит ТАСС слова Григорьянца.
Заседание КДК РФС состоится в среду.
Ботаникум
Зенит-супер-чемпион ---- "Артурка - тараканий царь!...." (Мих.Булгаков "Бег"). И вообще, Кы-Ды-Ка - это такой "кооперативчик" при РФС: "пОцаны" КОРМЯТСЯ "росфутболллллем"!
12:13
serzheo
Ну правильно что не вышел. Пусть Турбин вью дает, там он играл.
12:06
Ботаникум
А, может, Пуческу надо "немножко расстреливать"??? Но... не до "конца"!.....
12:05
merniloskut
ovdunov - это к Ерёменке!)))
12:00
Станислав Н.
зенит-супер-чемпион-победитель амкаров-приютитель дзюб-убийца андерлехтов-луческу слезы не скрывающий-систему видеофиксации голов просящий! Мне кажется такой ник тебе подойдет)))
11:47
зенит-супер-чемпион
кто это такой ,григорьянц? праститутка? или хто? пусть пенсионер на огороде трудится, шалава.
11:43
merniloskut
А массовую, незаслуженную, травлю бамжами и их задолизами - арбитра Турбина в СМИ, - почём штрафовать будете?
11:20