11:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артур Григорьянц: "КДК РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью"

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет наказан за отказ от флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1).

"Мы также рассмотрим использование болельщиками "Спартака" пиротехники на матче с "Анжи" и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками "Оренбурга" на выездной игре с "Рубином" (0:0), – приводит ТАСС слова Григорьянца.

Заседание КДК РФС состоится в среду.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4088714

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Ботаникум

Зенит-супер-чемпион ---- "Артурка - тараканий царь!...." (Мих.Булгаков "Бег"). И вообще, Кы-Ды-Ка - это такой "кооперативчик" при РФС: "пОцаны" КОРМЯТСЯ "росфутболллллем"!

12:13

serzheo

Ну правильно что не вышел. Пусть Турбин вью дает, там он играл.

12:06

Ботаникум

А, может, Пуческу надо "немножко расстреливать"??? Но... не до "конца"!.....

12:05

merniloskut

ovdunov - это к Ерёменке!)))

12:00

Станислав Н.

зенит-супер-чемпион-победитель амкаров-приютитель дзюб-убийца андерлехтов-луческу слезы не скрывающий-систему видеофиксации голов просящий! Мне кажется такой ник тебе подойдет)))

11:47

зенит-супер-чемпион

кто это такой ,григорьянц? праститутка? или хто? пусть пенсионер на огороде трудится, шалава.

11:43

merniloskut

А массовую, незаслуженную, травлю бамжами и их задолизами - арбитра Турбина в СМИ, - почём штрафовать будете?

11:20

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