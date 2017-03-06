Артем Ребров: "Я еще ничего такого не сделал для "Спартака"

Вратаря "Спартака" Артем Ребров выразил радость в связи с сотым матчем в составе команды. Юбилейной для голкипера стала игра 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). 90 игр 33-летний голкипер провел в рамках РФПЛ, 6 – в Кубке России и по 2 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Я прекрасно осознаю, что для такого клуба как "Спартак" мои 100 игр не особо знаковое событие, – написал на своей странице в "Инстаграме" Ребров. – Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же еще ничего не сделал такого для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей семьи очень знаковое событие! Я счастлив быть частью красно-белых и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведенных играх, но и в победах, титулах!

Спасибо всем вам за поддержку и критику за все это время. Все это заставляет меня продолжать работать еще больше. Ну и, конечно, всех с продолжением сезона. Увидимся на стадионах.