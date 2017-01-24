Артем Ребров: "Все новички "Спартака" нашли себе места в автобусе"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал об адаптации новичков команды. Он выразил уверенность, что Александр Селихов, Георгий Джикия, Луиз Адриану и Александр Самедов принесут пользу красно-белым.

– Новички "Спартака"? Все места в автобусе себе нашли, общаться есть с кем, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Реброва. – На поле есть кому подсказать, все тренируются и общаются.

У Селихова проблем с вратарями нет, мы нормально его приняли. Джикия с Ананидзе в одном номере живут, играют в компьютерные игры. Луиз Адриану – с бразильцами. Самедова мы знаем по сборной. В бытовом плане ребята хорошо себя чувствуют. Думаю, на поле они обязательно нам помогут.