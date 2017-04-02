Артем Ребров: "Все кричат: "Когда "Спартак" будет чемпионом?", но радуются каждой осечке клуба"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров выразил мнение, что "Локомотиву" удалось отобрать очки у красно-белых за счет запредельного настроя. Встреча 20-го тура завершилась вничью (1:1), "Спартак" сохранил лидерство, но позволил ЦСКА и "Зениту" сократить отставание до 6 очков.

– Хотя все и кричат сейчас: "Когда "Спартак" будет чемпионом?" – на самом-то деле радуются каждой осечке красно-белых, – цитирует официальный сайт "Спартака" Реброва. – "Локомотив" – не исключение. Встретились два московских клуба, настрой был запредельным. Плюс у железнодорожников еще свои проблемы: команда балансирует на девятом–десятом месте. Плюс желание помешать нам добиться успеха. В совокупности эти факторы стали для нас непростым испытанием.