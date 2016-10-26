Артем Ребров: "У "Спартака" любая игра решающая"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в каждой игре. Он отметил, что сейчас спартаковцы не думают ни о чем, кроме дерби с ЦСКА, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Ожидается полный стадион. Есть ли предвкушение праздника?

– Благодаря нашим болельщикам играем каждую игру. Спасибо им. Недели две-три уже просят достать билеты. Полный стадион это здорово.

– Болельщики пишут, что этот матч покажет, станет ли "Спартак" на чемпионскую дорожку. Вы согласны?

– Сколько играю, вокруг "Спартака" идут разговоры. У нас любая игра решающая. Сейчас матч с ЦСКА, думаем о нем.