14:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "Спартак" не думает о ЦСКА и сосредоточен только на своей игре"

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что у красно-белых есть понимание об игре соперника, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. По словам вратаря, в составе пермяков забитым голом может отличиться не только защитник Георгий Джикия.

- Джикия забил гол ЦСКА. Как его сдержать?

- Не только он может забить. Есть Салугин. У нас есть общее понимание о команде. Нам это рассказывает тренерский штаб, а мы готовимся. Не стоит концентрироваться только на одном футболисте.

- Вернблум сказал, что ЦСКА все равно обгонит "Спартак". Что ему ответите?

- Это его мнение.

- У армейцев девять очков отставания.

- Мы думаем только о своей игре, о ЦСКА совсем не думаем.

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