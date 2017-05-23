Артем Ребров: "Промес не говорит, что вы здесь никто, а я главный"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что нападающий Квинси Промес знает себе цену, но не ставит себя выше других. По его словам, это важно для формирования коллектива.

- Квинси знает себе цену, называет себя топ-футболистом, говорит, что он в порядке, - заявил Ребров. - Но при этом он не говорит, что вы здесь никто, а я самый главный. Он учит русский язык. Когда с ним разговариваешь, просит говорить по-русски. Даже взял себе учителя. Он свой. Как мы шутим, наш Антоха. Это наш лидер в атаке. Видно, что хочет оставить какой-то след для клуба. Не ставит себя выше других. Это важно для формирования коллектива, команды.