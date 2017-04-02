Артем Ребров: "После матча с "Анжи" два дня не мог прийти в себя"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью клубной пресс-службе отметил, что матч 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) выдался для него очень нервным и выматывающим эмоционально.

– Какой матч в нынешнем сезоне оказался самым трудным?

– Да возьмем хотя бы игру с "Анжи". Многие скажут: "Для вратаря это был спокойный матч: сыграл на ноль". Но во время поединка было такое нервное напряжение, что потом два дня не мог прийти в себя. Папа встретил меня после игры: "Что с тобой? У тебя все нормально? Вы же победили, почему не рад?" А у меня просто не было сил на эмоции. И могу назвать больше десяти встреч в этом сезоне, в которых уровень адреналина зашкаливал.

– Тем не менее вы пропускаете меньше мяча за игру. Хороший результат?

– Правда? Не слежу за статистикой. Ну, могу сказать, что такие показатели не с неба берутся. Мы уделяем много внимания тактике, тому, как должны действовать на поле защитники и вратарь. Это большая работа. Замечу, что, когда голкипер проводит матч на ноль, это прежде всего заслуга линии обороны. Ребята молодцы, действуют организованно и дисциплинированно.