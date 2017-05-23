Артем Ребров: "После чемпионства в жизни ничего не поменялось"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что следующая задача команды - удержаться на вершине. По словам вратаря, он не витает в облаках после чемпионства, а воспринимает его как часть выполненной работы.

- Куда двигаться дальше? Процесс осознания еще не прекратился, - заявил Ребров. - С каждым днем все больше понимаешь, что ты чемпион, что-то выиграл. Но при этом нет никакого возвышения в небеса. В жизни, в принципе, ничего не поменялось. Есть удовлетворение от выполненной работы. Люди счастливы от победы, которую долго ждали. И я являюсь частичкой этой победы и получаю удовольствие. Легко забраться на вершину, а удержаться там - следующая задача.

Напомним, Ребров прервал обет молчания, который соблюдал на протяжении всего сезона, побывав на прошлой неделе в редакции "СЭ".