Артем Ребров: "Поражение в Туле? У любого человека организм не безграничен"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров объяснил причины поражения в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3). По его словам, у любого человека организм не безграничен.

- Как вам игра "Спартака" в Туле?

- Как? Проиграли. Мы уже стали чемпионами. Всякое бывает. Не то, что мы не хотели выиграть, но у любого человека организм не безграничен. Я сам заболел ангиной.

- Сергей Песьяков быстро быстро придет в себя после этого матча?

- У Сергея уже столько всего было, как и у меня, но ничего, жив-здоров. Ничего. Прорвемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)