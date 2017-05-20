Артем Ребров: "Писали, что завтра Бердыев возглавит "Спартак", но наступал день, а его нет"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" рассказал, что его не беспокоили слухи о возможном приходе на пост главного тренера красно-белых Курбана Бердыева.

– Вас не беспокоили в начале сезона слухи, что в "Спартак" может прийти Бердыев, а вместе с ним – Джанаев?

– Нет. Там же столько слухов ходило. Писали, что завтра Бердыев официально возглавит команду. Но наступает день, а его все нет. И когда пришло послезавтра, я уже понял, что что-то не складывается, иначе назначение бы состоялось.

– По ходу этой саги, когда с Бердыевым все еще шли переговоры, из команды поступали позитивные сигналы: футболисты довольны работой с Каррерой. Ведущие игроки говорили руководству, мол, давайте попробуем его оставить?

– Была такая информация. Наверное, она больше шла от Глушакова, Боккетти и некоторых других полевых футболистов. Тем более для Массимо все вокруг было в новинку, и ему нужно было как можно больше разговаривать с игроками. Я мог что-то передать через тренера вратарей, а Глушаков часто общался напрямую. И в итоге сказал: "Давайте его попробуем оставить. А почему нет? Все же у него получается, он будет за нас". Такой сигнал действительно поступал.

Но не было никаких собраний, просто сначала кто-то обсудил в одном кругу, потом в другом кругу, и наверх это само собой пошло, кто-то передал. Команда была позитивно настроена к Массимо. Однако мы ничего не решали. Можно опять говорить про ОПГ "Ромашку", но мы не могли сказать: "Бердыева не берем, оставляем Массимо". Максимум – это высказать пожелание. (Отдел футбола)