Артем Ребров - о Каррере: "Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… сами понимаете"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" подчеркнул, что по ходу сезона несколько раз задумывался о возможности завоевания чемпионства. По словам голкипера, уверенность в том, что красно-белые выиграют чемпионат, пришла после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура премьер-лиги.

- Массимо Каррера поверил в чемпионство в марте. А вы? - вопрос Реброву.

- Когда в первом круге обыграли "Локомотив", мелькнула мысль: черт, да у нас хорошая команда, реально хорошая, а не как раньше, когда кто в лес, кто по дрова. Другим моментом стал матч с "Амкаром", когда Глушаков забил в самом конце. Я подумал, если вытаскиваем такие встречи, это не просто так. Ну, и третий эпизод - это, конечно, победа над ЦСКА этой весной. Тогда понял, что своего уже не упустим.

- Помните первый разговор Карреры с командой?

- Были две важных беседы. В первой Массимо сказал так: хочу побеждать и привык это делать, может, меня уберут завтра, но в ближайшей игре мы выиграем. Потом говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза. Так и получилось. Ни разу он за спиной не сказал плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… сами понимаете. Это было очень важно для футболистов. Все поверили в себя. Каррера заставил поверить.

- Предшественники не смогли?

- Никто не говорит, что предыдущие тренеры плохие. Но что-то Каррера такое принес, что это сработало. Кто-то кивает на удачу, на везение - это абсурд. Но ерунда и то, что Каррера дал только эмоции. А как же "физика"? Таких нагрузок, такой беговой работы, как в этом сезоне, не получали никогда! Даже у Якина. Было тяжело, кто-то пищал, но это дало результат. Мы преодолели трудности, в том числе и во время зимнего перерыва, и победили. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Артема Реброва