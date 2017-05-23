Артем Ребров: "Никто не хочет покупать суперзвезд, которые придут в "Спартак" за большими деньгами"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что следующий сезон для красно-белых станет лакмусовой бумажкой. По его словам, усилиться команда может за счет игры своих футболистов, а также точечных приобретений.

- Лакмусовой бумажкой для нас станет следующий сезон. На нас уже будут смотреть по-другому - как на чемпионов, и с первых же туров надо будет доказывать свою состоятельность. Тогда уже сами и увидим, и окружение поймет, может ли наша команда идти дальше и быть лучше, чем в минувшем сезоне

За счет чего добавлять? В первую очередь, за счет своих футболистов. Конечно, будут приобретения под Лигу чемпионов. Но никто не хочет покупать суперзвезд, которые приедут сюда за большими деньгами. И тренер говорит, и руководство, что нужно сохранить костяк и добавлять новых игроков точечно. Это принесет нам дальше какой-то результат.

Напомним, Ребров прервал обет молчания, который соблюдал на протяжении всего сезона, побывав на прошлой неделе в редакции "СЭ".