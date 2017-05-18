Артем Ребров: "Не отказывался от сборной России, не было такого"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" подчеркнул, что не отказывался от выступлений за сборную России. По словам голкипера, он приедет в национальную команду, если Станислав Черчесов будет в нем нуждаться.

- Разъясните вашу позицию по выступлению в сборной России? - вопрос Реброву.

- Не отказывался от национальной команды, не было такого. Мои слова трактовали так, что я, мол, такой великий и не хочу сидеть вторым или третьим. Но тренер после этого меня видел и на сборах в Эмиратах, и в Испании. Мог ведь спросить: слышал, ты не хочешь играть за сборную. Ответил бы: Саламыч, так и так.

Поймите, не хочу заново поднимать эту тему, но объяснить позицию надо. Я действительно считаю, что просто так находиться в сборной и проводить там время будет полезнее молодым парням - Луневу, Селихову, Медведеву. Но если действительно понадоблюсь, если Черчесов позвонит и скажет "ты нужен", я поеду. Однако занимать место молодых ребят - нет, это не мое. При этом уважительно отношусь к тренеру. И считаю, что сейчас в сборную вызваны сильнейшие вратари. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Артема Реброва