Артем Ребров: "И мыслей нет, что "Спартак" - фаворит в матче с ЦСКА"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что фаворита в игре нет, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В ЦСКА самый тяжелый кризис. Чувствуете, что "Спартак" фаворит?

– Нет, как и в прошлых играх, таких мыслей не было. Это отвлекает. Это дерби, всегда ожидается жесткая борьба. Готовимся в обычном режиме.

– Многое будет зависеть от вратарей?

– От них всегда много зависит. В любой команде вратарь играет важную роль. Голкипер и защитник должны быть вместе.

– Что знаете о Траоре?

– Все российские футболисты знают его. Он играл в "Анжи" и "Кубани". Мы знаем о сопернике и ничего нового не скажу.